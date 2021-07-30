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Ekonomi güven endeksi 3 yılın zirvesinde

Ekonomi güven endeksi 3 yılın zirvesinde

Ekonomik güven endeksi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,1 artışla 38 ayın zirvesi olan 100,1 değerini gördü.

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Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgiye göre, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi, Haziran 2018'den bu yana ilk defa "genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği" gösteren 100 seviyesinin üzerine çıktı.

Endeks, jeopolitik gelişmeler, spekülatif kur atakları, ABD-Çin ticaret savaşı ve Brexit gelişmeleri ile yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgını gibi tüm dünya ekonomilerine negatif yansıyan olayların etkisiyle Haziran 2018'den bu yana eşik değeri olan 100'ün altında seyrediyordu.

Özellikle salgının yarattığı belirsizliklerin etkisiyle Nisan 2020'de 58,4 değerine kadar gerileyen endeks, ekonomi yönetimince alınan önlemler ve özellikle tüketici kesime sağlanan desteklerin etkisiyle toparlanma sürecine girdi ve geçen yılı 94,7 seviyesinde tamamladı.

Yeni yıla aşılama çalışmalarının da pozitif etkisiyle güçlü başlayan endeks, ocakta 96,2, martta 98,9, mayısta 92,8 ve haziran da 97,8 değerini aldı.

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