CHP 'li vekil ve Cumhuriyet Gazetesi'nden yangın üzerinden İHA iftirası

Orman yangınlarıyla mücadelede İHA'lar aktif olarak kullanılmasına rağmen Cumhuriyet Gazetesi CHP'li vekil Ulaş Karasu'ın 'Yangınların çıktığı saatlerde İHA’lar neredeydi?' yalanını haber olarak servis etti.

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Cumhuriyet Gazetesi CHP Parti Meclisi Üyesi Sivas Milletvekilli Ulaş Karasu'nun açıklamalarına dayandırdığı haberde Karasu'nun "Görevi yangın tespit, müdahale ve söndürme süresini kısaltmak olan İHA’lar ciğerlerimiz yanarken havada mıydı? Yangınların çıktığı saatlerde İHA’lar neredeydi?" şeklindeki yalanları yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 28 Temmuz'da sosyal medyadan videolu olarak paylaştığı "Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli Manavgat yangın bölgesi ile ilgili İHA’dan gelen son bilgilerle durum değerlendirmesi yapıyor." notunu düşmüştü.

Selçuk Bayraktar da paylaşım yapmıştı

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar aynı gün bakanlığın İHA'lı twitini alıntılayarak "Manavgat'ta ciğerimiz yanıyor... BayraktarTB2 İHA'larımız YeşilVatan'ın korunması için de gökyüzünde göreve devam ediyor. Yangını söndürme çalışmalarında yaralanan kahraman ormancı kardeşimize Allah'tan şifa diliyorum." paylaşımını yapmıştı.