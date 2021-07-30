Bekir Pakdemirli kimdir aslen nereli kaç yaşında Bekir Pakdemirli yaşı kaç?

2018 yılından beri Tarım ve Orman Bakanı olan görev yapan Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin ciğerini yakan orman yangınlarının ardından merak konusu oldu. Bekir Pakdemirli 47 yaşında aslen ve İzmirli. Ahu Pakdemirli ile evli olan Bekir Pakdemirli'nin Emir Pakdemirli 4 çocuk babası. Bekir Pakdemirli biyografisi...

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli son günlerde Türkiye'nin dört bir yanında çıkan, ciğerlerimizi yakan yangınların ardından sıkça araştırılan isimlerden oldu. Yangınlara müdehalede geç kalındığı ve yetersiz çalışma yürütüldüğü için bazı kesimin eleştirilerine maruz kalan Bekir Pakdemirli'nin hayatı merak konusu oldu. Peki kimdir Bekir Pakdemirli, aslen nereli, kaç yaşında, eşi Ahu Pakdemirli ve çocukları kimdir?

Bekir Pakdemirli kimdir: 1973 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Başkent Üniversitesi’nde işletme yüksek lisansı, Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü’nde doktora çalışmalarını yürüttü.

Ahu Pakdemirli ile evli olan Bekir Pakdemirli'nin 4 çocuğu var.

Gıda, tarım, hayvancılık, teknoloji ve otomotiv alanında serbest girişimcilik yaptı. Çeşitli şirketlerin kuruluşunda ve yönetiminde bulundu. Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan bir firmada ve halka açık bir gıda firmasında Genel Müdürlük görevlerini üstlendi. Uluslararası bir gıda şirketindeki üst düzey yöneticilik görevinin ardından, yine aynı şirkette danışmanlık yaptı.

Turkcell, BİM ve Albaraka Katılım Bankası’nda yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Deniz kaptanlığı, pilotluk ve amatör telsizcilik hobileri vardır.