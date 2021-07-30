BIST 1.383
DOLAR 8,42
EURO 10,01
ALTIN 494,01
HABER /  GÜNCEL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV Üsküdar: Gerçek bir üniversite

Bekir Pakdemirli kimdir aslen nereli kaç yaşında Bekir Pakdemirli yaşı kaç?

Bekir Pakdemirli kimdir aslen nereli kaç yaşında Bekir Pakdemirli yaşı kaç?

2018 yılından beri Tarım ve Orman Bakanı olan görev yapan Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin ciğerini yakan orman yangınlarının ardından merak konusu oldu. Bekir Pakdemirli 47 yaşında aslen ve İzmirli. Ahu Pakdemirli ile evli olan Bekir Pakdemirli'nin Emir Pakdemirli 4 çocuk babası. Bekir Pakdemirli biyografisi...

Abone ol

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli son günlerde Türkiye'nin dört bir yanında çıkan, ciğerlerimizi yakan yangınların ardından sıkça araştırılan isimlerden oldu. Yangınlara müdehalede geç kalındığı ve yetersiz çalışma yürütüldüğü için bazı kesimin eleştirilerine maruz kalan Bekir Pakdemirli'nin hayatı merak konusu oldu. Peki kimdir Bekir Pakdemirli, aslen nereli, kaç yaşında, eşi Ahu Pakdemirli ve çocukları kimdir?

Bekir Pakdemirli kimdir: 1973 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Başkent Üniversitesi’nde işletme yüksek lisansı, Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü’nde doktora çalışmalarını yürüttü.

Ahu Pakdemirli ile evli olan Bekir Pakdemirli'nin 4 çocuğu var.

Gıda, tarım, hayvancılık, teknoloji ve otomotiv alanında serbest girişimcilik yaptı. Çeşitli şirketlerin kuruluşunda ve yönetiminde bulundu. Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan bir firmada ve halka açık bir gıda firmasında Genel Müdürlük görevlerini üstlendi. Uluslararası bir gıda şirketindeki üst düzey yöneticilik görevinin ardından, yine aynı şirkette danışmanlık yaptı.

Turkcell, BİM ve Albaraka Katılım Bankası’nda yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Deniz kaptanlığı, pilotluk ve amatör telsizcilik hobileri vardır.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'den o karara tepki! Neden bu güne kadar beklediniz?
CHP'den o karara tepki! Neden bu güne kadar beklediniz?
Çanakkale'de ormanlık alanlara giriş çıkışlar ve ateş yakılması yasaklandı
Çanakkale'de ormanlık alanlara giriş çıkışlar ve ateş yakılması yasaklandı
Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun'dan "aşı kartı" önerisi
Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun'dan "aşı kartı" önerisi
Aile Bakanı Derya Yanık açıkladı: Yangın bölgelerine 10 milyon TL yardım aktarılacak
Aile Bakanı Derya Yanık açıkladı: Yangın bölgelerine 10 milyon TL yardım aktarılacak
Ukrayna'dan Türkiye'ye yangınlar için destek! 2 itfaiye uçağı gönderdiler
Ukrayna'dan Türkiye'ye yangınlar için destek! 2 itfaiye uçağı gönderdiler
Cuma selası ile cuma ezanı arasında okunacak dua okunuşu ve saati
Cuma selası ile cuma ezanı arasında okunacak dua okunuşu ve saati
Eda Erdem Dündar kimdir kaç yaşında kiminle evli eşi Erdem Dündar kim?
Eda Erdem Dündar kimdir kaç yaşında kiminle evli eşi Erdem Dündar kim?
Bakan Mustafa Varank Karadeniz’de selden etkilenen 3 şehrin esnaf ve işletmelerine müjdeyi verdi
Bakan Mustafa Varank Karadeniz’de selden etkilenen 3 şehrin esnaf ve işletmelerine müjdeyi verdi
HDP'den orman yangınlarına ilişkin açıklama
HDP'den orman yangınlarına ilişkin açıklama
Orman yangınlarını uçaklar mı yoksa helikopterler mi daha kolay söndürür?
Orman yangınlarını uçaklar mı yoksa helikopterler mi daha kolay söndürür?