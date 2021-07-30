Aile Bakanı Derya Yanık açıkladı: Yangın bölgelerine 10 milyon TL yardım aktarılacak

Aile Bakanı Derya Yanık yangın bölgelerine destek için harekete geçildiğini duyurdu. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 10 milyon TL yardım aktarılacağını açıkladı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yerleşim alanlarını etkileyen yangınlarda mağdur olan hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 10 milyon TL yardım aktarılacağını açıkladı.

Bakan Derya Yanık, Türkiye’nin farklı illerinde ortaya çıkan orman yangınlarından etkilenen vatandaşlar için hem maddi hem de manevi olarak yardımların yapıldığını ve yardımlara devam edileceğini bildirdi.

Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Antalya, Adana, Mersin, Osmaniye başta olmak üzere farklı illerde çıkan orman yangınlarından etkilenen hanelerin acil ihtiyaçlarının giderilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 10 milyon TL aktarıldığını ve 324 haneye ulaşılarak bin 142 kişiye psikososyal destek verildiğini duyurdu. Bakan Yanık paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Yerleşim alanlarını da etkileyen yangınlarda mağdur olan hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla Adana 3.5 milyon TL, Antalya 5 milyon TL, Mersin 500 bin TL, Osmaniye 1 milyon TL olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza kaynak aktarıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak 6 ilimizde 101 uzman personelimizle 324 haneye ulaştık, bin 142 kişiye psikososyal destek verdik. Yangından etkilenen vatandaşlarımız için destek ve yardımlarımızı sürdüreceğiz. Devam eden orman yangınları ile ilgili kundaklama dahil her türlü ihtimal değerlendiriliyor. Ülkemizin akciğerlerini hedef alan bu ihanetin en ağır şekilde cezalandırılacağından şüphemiz yok. Hükümetimiz yangınların kontrol altına alınması için tüm imkanları seferber etmiş durumda. 2 İHA, 3 uçak, 38 helikopter, 1 insansız helikopter, 680 arazöz ve 4 bin görevli ile 7/24 çalışmalarımız sürüyor.”