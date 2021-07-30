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Bakan Koca: İlk doz aşısını yaptırmayanların sayısı 21 milyon 585 bin 60’a indi

Bakan Koca: İlk doz aşısını yaptırmayanların sayısı 21 milyon 585 bin 60’a indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dakika aşı rakamları ile ilgili son bilgileri paylaştı. Bakan Koca, ilk doz aşısını yaptırmayanların sayısının 21 milyon 585 bin 60’a indiğini açıkladı.

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Bakan Koca, "Aşıda 29 Temmuz: Dün 1 Milyon 405 Bin 579 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 316.571. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 857.710 . Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 231.298. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21.585.060’a indi." dedi.

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