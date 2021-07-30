Delta varyantı uyarısı! 1 kişi 8-9 kişiye bulaştırıyor aşı yaptıranlar da bulaştırıyor
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden (CDC) tarafından yayınlanan bir belgede, koronavirüsün Delta varyantının (B.1.617.2) , ciddi hastalıklara neden olduğu ve su çiçeği kadar bulaşıcı olduğu belirtildi. işte o korkutucu uyarılar...
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından paylaşılan bir belgeye göre, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) delta varyantı ciddi hastalıklara neden oluyor ve su çiçeği kadar kolay yayılıyor. Söz konusu belgede, aynı zamanda delta varyantını aşılanmış kişilerin, aşılanmamış kişilerle aynı oranda yayabileceğini gösteren yayınlanmamış verileri özetliyor.
Bildiğimiz en bulaşıcı virüslerden biri
CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky, ilk olarak The Washington Post tarafından paylaşılan belgenin gerçekliğini doğruladı. CNN’e konuşan Walensky, "İnsanların burada delta varyantının çok ciddi bir sorun teşkil ettiğini anlaması gerekiyor. Bildiğimiz en bulaşıcı virüslerden biri. Kızamık ve su çiçeği gibi” dedi.
Bununla birlikte, CDC'nin, Walensky'nin tam aşılı kişiler için yönergelerini değiştirme konusundaki tartışmalı kararını destekleyecek verileri bugün yayınlaması planlanıyor. Bu haftanın başında CDC tam aşılı kişilerin bile, virüs bulaşmasının devam ettiği veya yüksek olduğu yerlerde kapalı mekanlarda maske takmasını tavsiye ettiğini duyurmuştu.
Aşırı önlemler almaya ihtiyacımız var
Walensky, "Delta varyantını kontrol altına almamız için aşırı önlemlere ihtiyacımız var. Rapordaki veriler beni şaşırtmadı” dedi.