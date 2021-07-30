Delta varyantı uyarısı! 1 kişi 8-9 kişiye bulaştırıyor aşı yaptıranlar da bulaştırıyor

Bildiğimiz en bulaşıcı virüslerden biri

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky, ilk olarak The Washington Post tarafından paylaşılan belgenin gerçekliğini doğruladı. CNN’e konuşan Walensky, "İnsanların burada delta varyantının çok ciddi bir sorun teşkil ettiğini anlaması gerekiyor. Bildiğimiz en bulaşıcı virüslerden biri. Kızamık ve su çiçeği gibi” dedi.