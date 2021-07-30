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Koronavirüs aşılamasında bir ilk! İğnesiz aşı ilk kez İtalya'da yapıldı

Koronavirüs aşılamasında bir ilk! İğnesiz aşı ilk kez İtalya'da yapıldı

Koronavirüs aşılamasında iğneden korkanlar için yeni bir teknoloji devreye girdi. İğne teması olmadan deri altına sıvı enjekte edildi.

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İtalya'da corona virüs aşısı ilk kez iğnesiz şırıngayla yapıldı.

Messina kenti iğnesiz Covid-19 aşıları yapılan ilk Avrupa şehri oldu.

Aşı yaparken, hava basıncı sistemi aracılığıyla aşıyı kola enjekte eden iğnesiz bir şırınga kullanıyor.

İğnesiz şırınga aşıyı 0.15 mm'lik bir mikro delikten 100 milisaniyeden daha kısa sürede kola enjekte ediyor.

Su jeti teknolojisi

Uzmanlar, "Bu mekanik cihaz iğnesiz şırıngamızın pistonunu iten bir yay sayesinde çalışıyor. İşlem hıza dayalı. Cihazın içindeki sıvı yüksek hızda dışarı itilerek keskinleşiyor. Bu günümüzde elmas ya da mermer gibi en hassas kesimler için kullanılan su jeti teknolojisine çok benziyor" açıklamasında bulundu.

Acı hissetmedim

İğnesiz aşıyı yaptıran ilk kişi olan Anna Aveni hiç acı hissetmediğini söyledi.

Aveni, "Hiçbir şey hissetmedim. Sadece birazcık baskı oldu o kadar" dedi.

Çeşitli bilimsel araştırmalara göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unun 'belonefobi' yani iğne korkusu olduğu tahmin ediliyor.

Araştırmacılar bu tarz yöntemlerle halkı corona virüs aşısı yaptırmaya teşvik etmeyi hedefliyor.

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