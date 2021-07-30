Marmaris yangınını 2 çocuk çıkarmış! işte ifadeleri: 'Kitap yakıyorduk alev bir anda çoğaldı'

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün saat 13.05’de Armutalan'da başlayan yangın yüzlerce hektar alanı küle çevirdi. Bölgeden dehşet verici görüntüler gelirken, yangını 8 ve 10 yaşındaki 2 çocuğun çıkardığı iddia edildi. İki çocuk emniyetteki ifadelerinde "Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı" dedi. Yangında ekiplere içecek su taşıyan 25 yaşındaki Şahin Akdemir yanarak feci şekilde can verdi.

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Türkiye birbiri ardına orman yangını haberleriyle sarsılıyor. Manavgat ve Akseki’nin şoku atlatılamadan, turizm merkezleri Marmaris, Bodrum, Milas, Mersin’den felaket haberleri geldi. Marmaris ilçesi İçmeler Karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi, Siteler mevkiinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda dün saat 13.15 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Birçok ev maalesef küle döndü

Alevlerin ulaştığı İçmeler Mahallesi’ndeki 11 ev ile Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin çatısı zarar gördü. Alevlerin okulun hemen karşısındaki bir akaryakıt istasyonuna ulaşması ekiplerin yoğun çabası sonucu son anda önlendi.

Alevlerin hızla ilerlediği 481 nüfuslu kırsal Osmaniye Mahallesi, tedbir amacıyla jandarma tarafından tamamen tahliye edilip, Bozburun Mahallesi’ne taşındı. Alevler Osmaniye Mahallesi’nde de 9 ev ile Marmaris Ticaret Odası’na ait Balevi’ne zarar verdi.

Yangını 2 çocuk çıkardı iddiası, soruşturma başlatıldı

Muğla'da çıkan orman yangınına, biri 8 diğeri 10 yaşındaki 2 çocuğun neden olduğu ileri sürüldü. 3 görgü tanığının ifadeleri üzerinden oyun oynarken, yangını çıkardıkları iddia edilen 2 çocuğun pedegog eşliğinde ifadesi alındı.

Kitap yakıyorduk bir anda alev çoğaldı

Pedagog eşliğinde sorgulanan 10 yaşlarındaki 2 çocuğun ifadesi ortaya çıktı. Çocukların, "Kitap yakıyorduk, alev çoğaldı. Kola şişesine su doldurup söndürmek istedik. Sönmedi. Biz de kaçtık" dediği öğrenildi.

Turistlerin yardımına koştular

Yangının etkili olduğu İçmeler Mahallesi’nde sahildeki otellerin bahçelerindeki ağaçlar alev alırken, alevlere helikopterlerle müdahale edildi. Bu esnada otellerde kalan müşteriler tahliye edilirken, yaşanan panik hali cep telefonlarının kameralarına yansıdı. Alevlerin yaklaşması nedeniyle tedbir amacıyla 3 yıldızlı 2 otel ile 4 villa tedbir amacıyla polis ekipleri tarafından boşaltıldı. Vatandaşlar teknelerle turistleri tahliye etti.

Marmaris Belediye Başkanı: Yangın 3 farklı yerden başladı Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, özellikle yerleşim yerlerine yakın yerlerdeki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyleyen Oktay, yangının üç noktada başladığını belirterek sabotaj ihtimali olduğunu belirtti.

Akaryakıt istasyonu son anda kurtarıldı

Marmaris- İçmeler Karayolu yangında ulaşıma kapanırken, duman ve alevlerin etkili olduğu İçmeler’de büyük korku yaşayan turistler yardıma koşan günübirlik gezi tekneleri ve yatlarla Marmaris merkezine taşındı. Alevler İçmeler Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonuna kadar gelirken yangının yakıt tanklarına ulaşması son anda önlendi.

Gece boyu süren yangın söndürme çalışmaları havanın ağarmasıyla havadan tekrar başladı. Orman yangınına, yangın söndürme helikopterleri ile müdahale ediliyor.