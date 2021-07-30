Yangınların nedenini araştıracaklar! Özel ekip kuruldu

Yangınların nedenini araştırmak üzere özel ekip kuruldu. Ekipler, orman yangınlarının çıkış sebebini, terör ve sabotaj ihtimali olup olmadığını tüm yönleriyle araştıracak.

Abone ol

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarının araştırılması için özel ekip kuruldu.

Dünden itibaren çalışmalarına başlayan özel ekip terör ve sabotaj ihtimali olup olmadığını araştırıyor.

Türkiye'de farklı illerde çıkan 71 orman yangının 57'si kontrol altına alındı. Aralarında Antalya ve Muğla'nın da bulunduğu bazı illerdeki 14 yangının söndürülmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.