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Şeyma Ercan kimdir kaç yaşında aslen nereli Şeyma Ercan evli mi?

Şeyma Ercan kimdir kaç yaşında aslen nereli Şeyma Ercan evli mi?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi gururlandırırken Filenin Sultanları'da merak konusu oldu. Peki 5 numaralı formayı giyen Şeyma Ercan kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Şeyma Ercan evli mi, sevgilisi var mı?

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları heyecanla devam ederken A Milli Kadın Voleybol Takımımız başarıları ile göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Filenin Sultanları olimpiyatlarda fırtınalar estirirken hayatları da merak konusu oldu. Peki 5 numaralı formayı giyen takımın hırslı oyuncusu Şeyma Ercan kimdir, kiminle sevgili,  Şeyma Ercan kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

Şeyma Ercan kimdir: Şeyma Ercan, 5 Temmuz 1994'te Ankara'da dünyaya geldi. 2005 yılında Gazi Üniversitesi takımında voleybol oynamaya başlayan Şeyma, 2009'da A takıma yükseldi. 2011'e kadar Gazi Üniversitesi için ter döktükten sonra 2011 yılında Beşiktaş ekibine katıldı. Sonrasında sırasıyla Bursa Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe, Beşiktaş takımlarında oynadı. 2018 yılında Türk Hava Yolları'na transfer oldu.

Başarıları

Avrupa Gençler Şampiyonası Şampiyonluğu

Avrupa Yıldızlar Şampiyonası Şampiyonluğu

U23 Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu

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