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Hande Baladın kimdir kaç yaşında sevgili var mı? Hande Baladın boyu kilosu

Hande Baladın kimdir kaç yaşında sevgili var mı? Hande Baladın boyu kilosu

A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi gururlandırırken Filenin Sultanları'da merak konusu oldu. Peki 7 numaralı formayı giyen Hande Baladın kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Hande Baladın'ın sevgilisi var mı?

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları heyecanla devam ederken A Milli Kadın Voleybol Takımımız başarıları ile göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Filenin Sultanları olimpiyatlarda fırtınalar estirirken hayatları da merak konusu oldu. Peki 7 numaralı formayı giyen takımın hırslı oyuncusu Hande Baladın kimdir, kiminle sevgili,  Hande Baladın kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

Hande Baladın kimdir: Hande Baladın, 1 Eylül 1997 yılında Kütahya'da dünyaya geldi.

Voleybola orta oyuncu olarak başladı. Eczacıbaşı VitrA'nın altyapısında yetişti ve kulübün küçük ve yıldız takımlarında yer aldı. Boy uzunluğu 1.89 m'dir.

2014 yılından beri smaçör olarak oynamaktadır. 2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı'da A Takım'a yükseldi. 2018-2019 sezonunda deneyim edinmesi amacıyla Galatasaray'da kiralık olarak oynadı. 2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı'na geri döndü. Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusudur.

Başarıları: 2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu

2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü
2018 CEV Kupası Şampiyonluğu
2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu (Süper Kupa)
2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği
2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu
MİLLİ TAKIM

2013 Gençler Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü
2015 FIVB U23 Dünya Şampiyonası İkinciliği
2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu
2017 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü
2018 FIVB Milletler Ligi İkinciliği
2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası İkinciliği
2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği
BİREYSEL BAŞARILAR

2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası - "En Değerli Oyuncu" ve "En iyi Smaçör"
2013 Gençler Avrupa Şampiyonası - "En İyi Blok Yapan Oyuncu"

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