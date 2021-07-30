Haluk Levent özür diledi: Galeyana geldim

Sanatçı Haluk Levent, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Ecem Güçlük adıyla açılan hesabın sahte olduğunu, tecavüze uğradığı yönündeki beyanlarının yalan olduğunu, hesabı kullanan kişinin ise bir erkek olduğunu açıklaması üzerine sosyal medyadan özür mesajı yayınladı.

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Ecem Güçlük ismiyle açılan bir hesaptan başından geçtiğini iddia ettiği tecavüz olayıyla ilgili sosyal medyadan açıklamalar yapılmış, "İstanbul Sarıyer'de 3 yıl önce 4 kişi tarafından tecavüze uğradığı ve tecavüz edenleri mahkemenin serbest bıraktığı" yönünde bilgiler paylaşılmıştı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yapmış olduğu açıklamada bu hesabın sahte olduğunu ve Ecem Güçlük ismiyle bir kriminal vakanın da bulunmadığını belirtti.

"Ecem yalnız değilsin"

Bu paylaşımlara inanıp destek verenler arasında, AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent de vardı. Levent, Twitter'de yaptığı paylaşımda, "Ecem yalnız değilsin" etiketini kullanmış ve "takibe aldık" ifadesini kullanmıştı.

Ecem Güçlük adıyla paylaşım yapan hesabın, 2-3 gün önce Emre D. isimli biri tarafından açıldığı ve sahte olduğu öğrenilmişti.

Haluk Levent Yapılan ahlaksızlıktır

Gerçeğin ortaya çıkması sonrası Haluk Levent'ten pişmanlık ve özür paylaşımı geldi. Levent yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"O kadar çok paylaşıldı ki, o kadar çok etiketlendi ki ben de bu tweeti atmıştım. Bu tweetten sonra her gün Ecem'e ulaşmaya çalıştık. Az önce İletişim Başkanlığı bu olayın sahte olduğunu ortaya çıkardı. Yapılan ahlaksızlıktır. Ben de galeyana geldiğim için sizlerden özür diliyorum."