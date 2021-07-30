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Milyonları ilgilendiriyor! Stopaj oran indiriminde süre uzatıldı

Milyonları ilgilendiriyor! Stopaj oran indiriminde süre uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türk Lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresinin eylül ayı sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

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Türk Lirasının döviz karşısında güçlendirilmesine yönelik adımlar atılmaya devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, stopaj oran indiriminde sürenin uzatıldığını duyurdu.

''Eylül ayı sonuna kadar uzatıyoruz'' 

"Türk Lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresini eylül ayı sonuna kadar uzatıyoruz.

Böylece Türk Lirası mevduatların cazibesini artırmaya ve ters dolarizasyonu desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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