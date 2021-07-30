Yekta Saraç kimdir aslen nereli Cumhurbaşkanı Başdanışmanı kaç yaşında?

Eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na atandı. Peki kimdir Yekta Saraç, aslen nereli, kaç yaşında, eşi ve çocukları kimdir?

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Görev süresi dolan Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Mehmet Ali Yekta Saraç'ın Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişmenin ardından Yekta Saraç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve eşi kimdir soruları merak konusu oldu.

Yekta Saraç kimdir: 21 Mart 1963 tarihinde istanbul'da doğmuştur. Aslen Tokat´ın Erbaa kazasının Tanoba köyündendir.

Babası Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç'dır. Fatih Saraç'ın kardeşidir.

Lisans eğitimini 1981-1985 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı.

1985'te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu.

Aynı üniversitede 1987-1991 yılları arasında dosonra, 1992'de yardımcı doçent, 1994'te doçent unvanını kazanan Prof. Dr. Saraç, 2000 yılında profesör oldu.

2005-2006 yıllarında KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesinde görev yapan Prof. Dr. Yekta Saraç, 19 Ekim 2005'te Bakanlar Kurulu kontenjanından YÖK üyeliğine seçilerek dönemin cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından bu seçim onaylanınca YÖK Genel Kurul üyesi oldu.

19 Ekim 2010'da YÖK üyeliğine ikinci defa seçilince bu seçimi cumhurbaşkanı Abdullah Gül onaylamış 13 Mart 2008'den itibaren YÖK Yürütme Kurulu üyesi ve 21 Ocak 2010'dan itibaren de YÖK Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir. Ekim 2013'te 3. defa YÖK üyeliğine Bakanlar Kurulu kontenjanından seçilmiştir.

Uzmanlık alanları eski Türk edebiyatı, metin şerhi, ve belagat-retorik olan Yekta Saraç'ın basılı 8 kitabı ve pek çok dergide yer alan makaleleri bulunmaktadır.

YÖK Başkan olan Prof. Dr. Gökhan ÇETİNSAYA 6 Kasım 2014 tarihinde, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yükseköğretim ve akademi dünyası ile ilişkilerinde yardımcı olmak için Başbakanlık Başmüşavirliğine atanınca; yeni bir başkan seçilinceye kadar Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Yüksek öğretim Kurulu Başkanlığına vekalet etti.

11 Kasım 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından (YÖK) Yüksek öğretim Kurulu Başkanlığına atanmıştır.