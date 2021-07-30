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Bakal Lütfü Elvan'dan KDV indirimi duyurusu: İki ay daha sürecek

Bakal Lütfü Elvan'dan KDV indirimi duyurusu: İki ay daha sürecek

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, salgından etkilenen sektörler için bir yıldır uygulanan KDV oran indirimlerinin iki ay daha devam edeceğini açıklandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen sektörleri desteklemek amacıyla konaklama, yeme-içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uygulanan KDV oranı indirimlerinin süresini 2 ay daha uzattıklarını bildirdi.

Elvan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Salgından olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla konaklama, yeme-içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oranı indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz. Esnafımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun."

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