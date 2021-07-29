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Manisa'da orman yangını çıkarmak için gelen PKK’lı 2 terörist yakalandı

Manisa'da orman yangını çıkarmak için gelen PKK’lı 2 terörist yakalandı

Manisa, İzmir ve Bursa'da keşif yapıp orman yakma eylemi yapacakları yönünde bilgi edinilen PKK terör örgütü üyesi 2 kardeş MİT, Jandarma ve Emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı.

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PKK terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren yabancı uyruklu 2 kardeş orman yakma eylemi için İzmir, Manisa ve Bursa illerine gelerek keşif yaptıkları, orman yakma eylemini gerçekleştirerek illegal yollardan yurt dışına kaçacakları yönünde istihbari bilgi elde edildi.

Şüpheliler Manisa'da yakalandı
Gelen istihbarat üzerine harekete geçen MİT, Emniyet ve Jandarma ekipleri söz konusu 2 kardeşin Manisa’nın Turgutlu ilçesinde olduğunu tespit etti.

İzmir MİT Bölge Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli yapılan müşterek operasyon sonucu terör örgütü üyesi yabancı uyruklu 2 kardeş yakalanarak gözaltına alındı.

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