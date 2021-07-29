Cihat Yaycı'dan yangınlara ilişkin dikkat çeken açıklama

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Anadolu'nun pek çok şehrinde çıkan orman yangınlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yangınların rastlantı veya ihmal sonucu çıkmadığını dile getiren Yaycı, "Burada bir kasıt var. Devlet ciddi bir Yunan-PKK terörüyle karşı karşıyadır." şeklinde konuştu.

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Türkiye, yurdun farklı bölgelerinde çıkan yangınlarla boğuşuyor. Peş peşe başlayan bu yangınların sabotaj sonucu olup olmadığı araştırılırken, TVNET canlı yayınına konuk olan Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'Yunan-Pkk terörüyle karşı karşıyayız'

Yangının çıktığı yerlerin ülkenin en verimli toprakları olduğunu kaydeden Yaycı, "Bu bölgelerdeki yangın rastlantı sonucu veya herhangi bir ihmal ile çıkmış değil, burada kasıt var. Devlet ciddi bir Yunan-PKK terörüyle karşı karşıyadır." ifadelerini kullandı.

Teröristler Yunanistan'daki kamplarda eğitim görüyor

SETA'nın raporuna göre, orman sabotajlarının yaşandığı ilk dönemlerde Yunanistan’daki kamplarda hem ideolojik olarak hem de patlayıcı gibi teknik konularda eğitim gören teröristler, Türkiye’de özellikle turistik bölgelerde orman yangınları çıkarmıştır. 1994’ten itibaren Türkiye’nin özellikle turistik bölgelerinde PKK’nın yangın çıkardığı medyada kendisine genişçe yer buldu.

Yalnızca 1995’in ilk yarısında 950 hektar ormanlık alanın PKK tarafından yakılması sonucu hedef alınan şehirlerde birer kriz komitesi oluşturuldu ve orman giriş-çıkışları kontrol altına alındı. 90’lı yıllarda PKK çoğunlukla Ege ve Akdeniz’de orman sabotajlarına devam etti. Terör örgütü 1997’de bir gecede Antalya’da 650 hektar ormanlık alanı ve 200 hektar bahçeyi yaktı, eş zamanlı olarak Manavgat ve Belek’te de sabotaj girişiminde bulundu. Bu yangınlarda maalesef iki kişi hayatını kaybetti.