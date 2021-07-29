Katliam tugayı sınırı geçip gösterilerin devam ettiği İran'a girdi

İran'ın Ahvaz (Huzistan) eyaletinde iki hafta önce su kesintisi sebebiyle başlayan gösteriler devam ediyor. Tahran yönetimi olayları bastırmak için Irak ve Suriye'den 4 bin kişilik Haşdi Şabi milis grubunu gizlice ülkeye soktu.

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İran, kendi toprakları dışında eğittiği milisleri Ahvaz (Huzistan) eyaletinde başlayan ve farklı bölgelere yayılan gösterileri bastırması için kullanma kararı aldı. Irak güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre 4 bin kişilik Haşdi Şabi milis grubu olayların çıkış noktası olan Ahvaz'a götürüldü. İranlı Uluslararası İlişkiler Uzmanı Rıza Talibi, bu militanların tıpkı Irak'ın Musul, Tikrit, Diyala ve Ambar bölgelerinde olduğu gibi İran'ın Ahvaz ve çevresinde sivil katliamlar gerçekleştirebileceğini söyledi.

Protestolar artıyor

İran'ın güneybatısında yer alan Ahvaz eyaletinde yaklaşık iki hafta önce susuzluğu protesto amaçlı başlayan gösteriler devam ediyor. İsfahan, Tebriz, Loristan gibi merkezlerden de destek gören protestolara başkent Tahran da katıldı. Rejime yönelik gösteriler devam ederken Irak'ın başkenti Bağdat'ta gizli bir görüşme gerçekleşti. Irak güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre 22 Temmuz günü Bağdat'ta yapılan toplantının ana gündem maddesi İran'da devam eden gösteriler ve Haşdi Şabi oldu. İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, Haşdi Şabi milis grubunun lideri Faleh el-Fayed, Asaib el-Hak lideri Kays el-Hazali ve Hizbullah lideri Ebu Ali el-Askeri'nin iştirak ettiği gizli görüşme saat 17.00'de başladı ve 21.00'de sona erdi.

Devrim muhafızları komutanı talep etti Özel görüşmede ilk olarak İran Devrim Muhafızları Komutanı General İsmail Kaani'nin mesajı okundu. Kaani, "Sokak çatışmalarında aktif görevler almış ve başarı elde etmiş milisler arasından yüksek kabiliyetli bir kuvvet oluşturulsun" talimatı verdi. Milislerin silahsız ve dağınık şekilde sivil araçlarla Maysan sınır bölgesine nakledilmesini isteyen Kaani, mesajında geçiş güzergâhında konaklama alanlarının belirlendiğini ve İran'a dört ayrı grup halinde geçişlerin sağlanacağını iletti.

Cep telefonu yasaklandı

Bağdat'ta yapılan mini zirvede konuşan Haşdi Şabi lideri Fayed, "Faaliyetlerimiz başta ABD olmak üzere bazı ülkeler tarafından izleniyor. Sınıra kadar olan seyahatte olağanüstü tedbirler almalıyız. Seçilen savaşçılar yanlarına kesinlikle silah ya da teçhizat almamalı. Cep telefonu ya da benzeri cihaz kullanımı tamamen yasak olmalı. Hiç bir şüphe çekmeden geçişler sağlanmalı ve herhangi bir hava saldırısına maruz kalmamalıyız" uyarısında bulundu.

Silah ve teçhizat İran'da verildi

İranlı general ayrıca getirilen milislere silah ve gerekli teçhizatın Devrim Muhafızları tarafından İran'da verileceğini ve ardından milis yapılanma şeklinde Ahvaz'a sevk edileceklerini söyledi. Milislerin nakledilmesi için Haşdi Şabi bileşenlerinden Irak Hizbullahı'nın lideri Askeri görevlendirildi. Askeri, talimattan 72 saat sonra 4 bin kişilik ilk milis grubunun İran'a geçişini sağladı.

700 militan Suriye'den

Iraklı kaynak, bu militanlar arasında Suriye'den getirilen ve başta Pakistan ile Afganistan kökenlilerin çoğunlukta olduğu Fatımiyyun Tugayı mensuplarının da bulunduğunu aktardı. Iraklı kaynak, Deyrizor'dan geçerek Maysan'a ulaşan Şii milis sayısının 700 olduğu bilgisini paylaştı.

"Katliam yapabilirler" Urumiye kökenli uzman Rıza Talibi, bu militanların katliam tugayı olduğunu, Irak ve Suriye'den getirilen militanların Arapların yoğun olarak yaşadığı bölgede vahşete imza atacaklarını söyledi. Talibi, "İran Ahvaz'da yürüttüğü yanlış politikalar ve halkın neden susuz kaldığı ile ilgili sağlıklı çözümler üretmek yerine askeri seçenekleri önceliyor. Onları şiddet ve baskı ile susturmayı tercih ediyor. Olaylar İran'ın birçok bölgesine sıçradı ve şu ana kadar en az 10 kişi hayatını kaybetti. Gözaltı sayısı ise 350'yi aştı. Olayların şiddet dozu her geçen gün artıyor. Suriye'nin Halep, Humus, Hama ve İdlib gibi şehirlerinde, Irak'ın Ambar, Tikrit, Diyala ve Musul bölgelerinde sergilenen vahşeti bu sefer Huzistan'da yineleyecekler. Bu yöntemin çözüm olmayacağını İran rejimi de mutlaka görecek ve anlayacak" ifadelerini kullandı.

Irak'ta bulunan Haşdi Şabi milis sayısının 130 bin, Suriye'de ise 65 bini aşkın İran destekli milis olduğu belirtiliyor. İran'a gidecek milisler Asaib el-Hak, en-Nucaba, Hizbullah, Seyyid eş-Şuheda ve Bedir Tugayları ile Fatimuyyun Tugayı'ndan seçildi. İhtiyaç duyulması halinde Mehdi Ordusu'ndan da milis gönderilecek.

(Yılmaz Bilgen - Türkiye Gazetesi)