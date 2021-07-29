Macron'u aşı politikası yüzünden Hitler'e benzettiler! Dava açtı

Fransa Cumjhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşı politikası yüzünden kendisini Alman ırkçı lider Adolf Hitler'e benzeten şirkete dava açtı.

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Yerel seçimlerde bekleneni alamayan ve oy oranı giderek düşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, tartışma yaratan bir adım attı. Fransız lider, Covid-19 kuralları ve bazı gruplara yönelik zorunlu aşı kampanyası sebebiyle kendisini Nazi lideri Adolf Hitler’e benzeten bir kişiye dava açtı.

Ülkenin güneyinde yaklaşık 400 billboard sahibi olan Michel-Ange Flori, sosyal medya hesabından, “Toulon polis karakoluna çağrıldım ve cumhurbaşkanının hakkımda şikayetçi olduğunu öğrendim. Yani Macron’un ülkesinde peygamberle dalga geçebiliyorsun ama cumhurbaşkanını diktatöre benzetemiyorsun” dedi.

Posterde Macron Nazi lideri Hitler’le aynı kostümğ giyerken, bir de ufak bıyık bulunuyor. Gamalı haç şeklinde de Cumhurbaşkanı Macron’un partisinin kısaltması yer alıyor. Posterde, “İtaat edin, aşı olun” ifadesi yer alıyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Flori de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Flori, diktatör kavramının çok geniş olduğunu dile getirerek, “Burada Hitler’i görebilirsiniz, ya da Stalin’i görebilirsiniz. Mesela ben Diktatör filmindeki Charlie Chaplin’i görüyorum” dedi. Flori, ülkede ifade özgürlüğü olduğunun da altını çizdi.