BIST 1.391
DOLAR 8,50
EURO 10,12
ALTIN 498,91
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

PTT'den 'başvuran herkese kredi verildiği' haberlerine yalanlama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
PTT'den 'başvuran herkese kredi verildiği' haberlerine yalanlama

PTT AŞ, "PTT'nin başvuran herkese kredi verdiği" ve "PTT gişelerinden para dağıtıldığı" yönündeki haberlere itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Abone ol

Kurumun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, son günlerde çeşitli internet sitelerinde ve basın yayın kuruluşlarında çıkan "PTT'nin başvuran herkese kredi verdiği, PTT gişelerinden para dağıtıldığı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Vatandaşları yanıltarak internet sitelerine giriş sayılarını artırmaya ve bu sayede reklam geliri elde etmeye yönelik bu tür haberlere itibar edilmemesi uyarısında bulunulan paylaşımda, "Hizmetlerimize ilişkin bilgilendirmeler, resmi internet sitemiz ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan yapılmakta olup, kredi hizmetlerimiz ile ilgili detaylı bilgilere www.ptt.gov.tr internet adresimizden ulaşabilirsiniz." ifadesine yer verildi.

PTT
ÖNCEKİ HABERLER
Ruh sağlığı yasası geliyor! Gülseren Budayıcıoğlu dizileri de masada
Ruh sağlığı yasası geliyor! Gülseren Budayıcıoğlu dizileri de masada
PMYO başvuru 2021 şartları polislik PMYO taban puanları 2 yıllık kontenjanları
PMYO başvuru 2021 şartları polislik PMYO taban puanları 2 yıllık kontenjanları
Rusya ile Çin'den 10 bin askerle ortak tatbikat
Rusya ile Çin'den 10 bin askerle ortak tatbikat
İBB'nin taksi alımı teklifi UKOME'de reddedildi Minibüs ve dolmuşlar taksiye dönüştürülecek
İBB'nin taksi alımı teklifi UKOME'de reddedildi Minibüs ve dolmuşlar taksiye dönüştürülecek
Ege Üniversitesi 2021 4 yıllık-2 yıllık bölümler taban puanları bilgisi
Ege Üniversitesi 2021 4 yıllık-2 yıllık bölümler taban puanları bilgisi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı! Yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı! Yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı
Konya'da makine ustası bankanın kendisine yanlışlıkla ödediği 40 bin lirayı iade etti
Konya'da makine ustası bankanın kendisine yanlışlıkla ödediği 40 bin lirayı iade etti
ABD 2. çeyrekte tahminlerin altında büyüdü
ABD 2. çeyrekte tahminlerin altında büyüdü
Gaziantep'te acı olay: Hemşire kalp krizi geçiren 2 günlük nişanlısını hayata döndüremedi
Gaziantep'te acı olay: Hemşire kalp krizi geçiren 2 günlük nişanlısını hayata döndüremedi
Abdurrahman Dilipak'tan olay itiraf: İnsanlar bize bakıp dinden soğudu
Abdurrahman Dilipak'tan olay itiraf: İnsanlar bize bakıp dinden soğudu