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Abdurrahman Dilipak'tan olay itiraf: İnsanlar bize bakıp dinden soğudu

Abdurrahman Dilipak'tan olay itiraf: İnsanlar bize bakıp dinden soğudu

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında olay ifadelere başvurdu. Dilipak, 'İnsanlar bize bakıp dinden soğudu.' dedi.

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Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü köşesinde “'Bu din benim dinim değil'” başlıklı bir yazı kaleme aldı. İnsanların "Dinden soğuduğunu" yazan Abdurrahman Dilipak, "Güzel örnek olamadık" özeleştirisinde bulundu Dilipak yazısının devamında, "İnsanlar bize (!) bakıp dinden soğudular." dedi.

Abdurrahman Dilipak'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Çevrenize bakın, politikacı, bürokrat, akademisyen, birçok kişi, gerçekten Allah’a ve ahiret gününe, gaybe, kadere, rızga, ecele, Meleklerin, Cinlerin, Şeytanların varlığına inanıyor mu?

'İnsanlar bize bakıp dinden soğudu'

Bana kalırsa dinden soğumanın en büyük sebeblerinden biri aile, bir eğitim, biri Müslüman etiketli kişi ve kuruluşlar. Güzel örnek olamadık. Dahası, insanlar bize (!) bakıp dinden soğudular.

“Biz” deyince ağır kaçtı değil mi? Biliyorsunuz Peygamberler masumdur. Ama Yunus peygamber “İnni küntü minezzalimin / Biz zalimlerden“ olduk demedi mi! Ne çok övünüyor ve ne çok dövünüyoruz. Hani “Ne varlığa sevinirim / Ne yokluğa yerinirim” diyecektik. Atalarımızla övünmeyecektik. İki günü birbirine eş olan aldanmışsa, geçmişle övünmek niye. Geçmişin güzelliklerini geleceğe ve zirveye taşıyanlar için geçmiş bir ibret dersidir ve Atalarımızın manevi mirasını geleceğe taşımak onlar için en güzel şükran olacaktır."

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