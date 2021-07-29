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Mersin'de yürek dağlayan görüntü! Köylerinin yanışını çaresizce izliyorlar: Çok fenaydı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mersin'de yürek dağlayan görüntü! Köylerinin yanışını çaresizce izliyorlar: Çok fenaydı

MERSİN'de dün başlayan orman yangını devam ediyor. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahalesini sürdürürken, köylerini boşaltan vatandaşlar da yangını tepe noktalardan izliyorlar.

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Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Mersin'in Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen ve yerleşim yerlerine kadar inen yangın, 2 gündür kontrol altına alınamadı. Tedbir amacıyla 5 köy boşaltılırken, ekipler yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.

Köylerinden çıkmak zorunda kalan vatandaşların bir kısmı ise Kayalık mevkisindeki tepelerde oturarak, köylerinin yanışını çaresizce izliyor. Yangının dün sabah 11.00 sularında çıktığını belirten vatandaşlardan Ahmet Ali Sınav, "Bir önceki yangının devam niteliğinde bir yangın oluyor. Bize dün öğleden sonra bilgi ulaştı." dedi.


"Gece çok fenaydı"
"Jandarmalar gelip köyleri boşaltmaya başladı. Burası Kaya Mahallesi, aşağısı köyün merkezi" diyen Sınav "Hepimizi buraya topladılar. Zaten herkesin evi yanan bölgelere yakın olduğu için kimse evine gidemiyor. Burası yüksek olduğu için evimizin yanışını buradan izliyoruz. Çaresizce bekliyoruz. Akşamdan bu yana buradan çaresizce yangını seyrediyoruz. Gece çok fenaydı. Aşırı rüzgardan dolayı bütün orman yandı" ifadelerini kullandı. 

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