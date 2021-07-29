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Sakarya TEM Otoyolu’nda iki yolcu otobüsü çarpıştı! Yaralılar var

Sakarya TEM Otoyolu’nda iki yolcu otobüsü çarpıştı! Yaralılar var

SAKARYA TEM Otoyolu Sapanca geçişinde hatalı sollama yapan yolcu otobüsü aynı istikamette seyir halinde olan başka bir yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 4 kişi hafif şekilde yaralanırken yolun İstanbul istikametinde araç kuyruğu oluştu.

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Kaza, TEM Otoyolu Sapanca ilçesi geçişi mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. , İstanbul istikametine seyir halinde olan S.A. idaresindeki 41 EF 731 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün hatalı sollama yapması sonrasında aynı istikamette seyir halinde olan A.Ö. idaresindeki 61 ES 5666 plakalı yolcu otobüse arkadan çarptı.

Meydana gelen kazada otobüslerde yolcu olarak bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk ederken diğer yolcular ise İstanbul istikametine giden farklı yolcu otobüslerine aktarıldı.

TEM Otoyolu İstanbul istikameti kilitlendi
Meydana gelen kaza sonrasında ise TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiği durma noktasına geldi. Kaza sebebi ile bölgede kilometrelerce oluşan araç kuyruğu havadan görüntülendi. Araçların yol kenarına kaldırılması ile birlikte trafik kontrollü şekilde sağlanmaya başlanıldı.

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