Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya istifa etti

Gazeteci Aykut Küçükkaya, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevinden istifa etti.

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Aykut Küçükkaya, 3 yıldır yürüttüğü Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevinden ve gazeteden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Küçükkaya, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun'un Türkiye Gazeteciler Sendikası ile başlayacak toplu iş sözleşmesi görüşmeleri öncesi sendika üyesi çalışanların, TGS'den istifa ettirmesi yönünde kendisine talepte bulunduğunu belirtti.

Küçükkaya, "Gelinen noktada ‘ya çalışma arkadaşların istifa edecekler ya da sen genel yayın yönetmenliğini bırakacaksın’ çizgisine geldi" ifadelerini kullandı.

Küçükkaya, "Cumhuriyet Gazetesi’nin savunduğu ilkelere yakışmayan, emek ve sendika karşıtı tavır nedeniyle tercihimi yazıişleri ekibimden, Cumhuriyet’e büyük emek veren tüm çalışma arkadaşlarımdan ve gazetem Cumhuriyet’le özdeşleşmiş sendikadan yana alıyorum" diyerek istifa ettiğini duyurdu.

TGS: Cumhuriyet'e sendika yakışır

Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun'un Türkiye Gazeteciler Sendikası ile başlayacak toplu iş sözleşmesi görüşmeleri öncesi sendika üyesi çalışanların istifaya zorlanması ve Aykut Küçükkaya'nın istifasına ilişkin olarak paylaşım yaptı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası, Cumhuriyet gazetesi çalışanlarının topladığı imzaların fotoğrafını "Cumhuriyet'e sendika yakışır" notuyla paylaştı.