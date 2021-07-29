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Devlet Opera ve Balesi'nin Instagram hesabı çalındı

Devlet Opera ve Balesi'nin Instagram hesabı çalındı

Devlet Opera ve Balesi'nin Instagram hesabı çalındı, resmi sitesine de erişim sağlanamıyor.

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Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü'nün Instagram hesabının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ele geçirildiği bildirildi. Öte yandan siteye girilemediği de görüldü.

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hesaptan şu an itibariyle yapılan ve yapılacak olan hiçbir paylaşımın DOB sorumluluk ve kontrolünde olmadığı belirtildi ve yapılacak paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.

Açıklamada, DOB Genel Müdürlüğü'nün tüm yasal hakları saklı kalmak üzere, sürecin takip edildiği belirtildi.

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