Bakan Pakdemirli duyurdu! Manavgat Devlet Hastanesi'nde yangın paniği! 10 entübe hasta nakledildi
Manavgat Devlet Hastanesi'nde hastaların nakledilmesiyle ilgili çıkan yangın tehlikesiyle ilgili haberlere Bakan Pakdemirli açıklama yaptı. Hastanede yangın başlamasa da entübe hastalar nakledilmeye başlandı.Abone ol
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Manavgat Devlet Hastanesi yangınla alakalı herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya değildir. Hizmetine devam etmektedir."
"Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakımda entübe durumunda olan 10 hasta tedbir amaçlı başka hastaneye nakledilmiştir."
Gelen bilgilerde yangının devlet hastanesine 1 km yakınına kadar ulaştığı kaydedildi.