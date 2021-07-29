BIST 1.386
DOLAR 8,50
EURO 10,10
ALTIN 499,25
HABER /  GÜNCEL

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya müjdeledi! İstanbul'un tablosu sarı oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya müjdeledi! İstanbul'un tablosu sarı oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koronavirüse karşı aşılamalarda İstanbul'un son durumunu duyurdu. İstanbul yüzde 65 aşılamayla sarı tabloda yer aldı.

Abone ol

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un aşı tablosunun turuncudan, sarıya döndüğünü açıkladı. Yerlikaya, birinci doz aşılamada yüzde 65'in geçildiğini belirtti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, İstanbul'daki aşılamada son durumu paylaştı.

Vali Yerlikaya'nın paylaşımında, "Bugün saat 12.30 itibarıyla, İstanbul'umuzda 1. doz aşıda yüzde 65'i geçtik. Böylece aşı tablomuzun rengi turuncudan sarı renge döndü. Şimdi Hedefimiz yüzde 75'i geçerek MAVİ renk olmak. Bu konuda her zaman yaptığımız desteğe teşekkür ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sağlık Sen zam taleplerini açıkladı!
Sağlık Sen zam taleplerini açıkladı!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'nefsine hakim yiğidi' Ekrem İmamoğlu mu Mansur Yavaşoğlu mu?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'nefsine hakim yiğidi' Ekrem İmamoğlu mu Mansur Yavaşoğlu mu?
Kocaeli ve Muğla Marmaris'te ormanlık alanda yangın
Kocaeli ve Muğla Marmaris'te ormanlık alanda yangın
Dünya genelinde 4 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı! Türkiye 8. sırada...
Dünya genelinde 4 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı! Türkiye 8. sırada...
İBB anket yaptırdı! Kanal İstanbul, deprem ve aşı soruldu!
İBB anket yaptırdı! Kanal İstanbul, deprem ve aşı soruldu!
Rahmi Özkan kimdir kaç yaşında evli mi kızı ve eşi kimdir?
Rahmi Özkan kimdir kaç yaşında evli mi kızı ve eşi kimdir?
Kahramanmaraş'ta korktuğu başına geldi! Zarfı açınca hayatının şokunu yaşadı
Kahramanmaraş'ta korktuğu başına geldi! Zarfı açınca hayatının şokunu yaşadı
Rahmi Özkan öldü mü son haberi Müge Anlı duyurdu gerçek mi?
Rahmi Özkan öldü mü son haberi Müge Anlı duyurdu gerçek mi?
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım biçerdöver ile hasat yaptı
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım biçerdöver ile hasat yaptı
Aşılanmamış grupta büyük akciğer enfeksiyonu! Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan uyardı
Aşılanmamış grupta büyük akciğer enfeksiyonu! Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan uyardı