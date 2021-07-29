İstanbul Valisi Ali Yerlikaya müjdeledi! İstanbul'un tablosu sarı oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koronavirüse karşı aşılamalarda İstanbul'un son durumunu duyurdu. İstanbul yüzde 65 aşılamayla sarı tabloda yer aldı.

Abone ol

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un aşı tablosunun turuncudan, sarıya döndüğünü açıkladı. Yerlikaya, birinci doz aşılamada yüzde 65'in geçildiğini belirtti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, İstanbul'daki aşılamada son durumu paylaştı.

Vali Yerlikaya'nın paylaşımında, "Bugün saat 12.30 itibarıyla, İstanbul'umuzda 1. doz aşıda yüzde 65'i geçtik. Böylece aşı tablomuzun rengi turuncudan sarı renge döndü. Şimdi Hedefimiz yüzde 75'i geçerek MAVİ renk olmak. Bu konuda her zaman yaptığımız desteğe teşekkür ediyoruz" ifadeleri yer aldı.