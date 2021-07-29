Rahmi Özkan öldü mü son haberi Müge Anlı duyurdu gerçek mi?

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan Avukat Rahmi Özkan'ın öldüğü iddiası sosyal medyanın gündemi oldu. Birçok vatandaş Rahmi Özkan gerçekten öldü mü araştırması yaparken son bilgiyi Müge Anlı bildirdi.

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Rahmi Özkan öldü mü, Rahmi Özkan'a ne oldu soruları günün konusu oldu. ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yıllardır yer alan Avukat Rahmi Özkan'ın öldüğü iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Bu iddianın ardından Müge Anlı açıklama yaptı ve iddialara cevap verdi. Peki Rahmi Özkan'a ne oldu?

ATV'nin sevilen programlarından 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı, sezon finali yaptı. Programın yankıları sürerken bazı iddialar da ortaya atılmaya devam ediyor.

Bugün atılan bir iddia ise başarılı performansıyla programda dikkat çeken avukat Rahmi Özkan'ın vefat ettiğiydi. Bu iddialar sosyal medyada yankı uyandırdı.

Bu iddianın ardından sosyal medyada 'Avukat Rahmi Özkan'ın sağlık durumu nasıl?' sorusuna cevap aranmaya başladı.

Yeni sezonda görüşmek üzere

İddialara ilk cevap Müge Anlı'dan geldi. Müge Anlı, yaptığı paylaşımla iddiaları yalanladı. Anlı, "İddialar gerçeği yansıtmıyor. Yeni sezonda görüşmek üzere" dedi.

Hüseyin Rahmi Özkan kimdir: Hüseyin Rahmi Özkan, 1939 yılında Şanlıurfa‘nın Siverek ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra, lise eğitimi için Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi’ne gitti. 1958 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı ve İstanbul'a geldi.

Fakültedeyken talebe derneklerinde gösterdiği sosyal çalışmalar nedeniyle üniversitelerin üst teşekkülü olan Rahmi Özkan, Milli Türk Talebe Birliği genel kuruluna hukuk fakültesi delegesi olarak iştirak etti, önce Milli Türk Talebe Birliği Genel Kurul Başkanlığı'na, daha sonra da Milli Türk Talebe Birliği İstanbul İcra Konseyi Başkanlığı'na 1961 yılında seçildi ve bu görevini 1963 yılına kadar devam ettirdi.

1963- 1965 arasında askerlik görevini yedek subay olarak yaptı. 1966 yılında hukuk fakültesinde derslerine dönerek 1969 Şubatında mezun olmuştur. 1970 yılında yazıhanesini açarak İstanbul Barosuna kayıtlı serbest avukatlık yapmaya başladı.

Yıllar önce Haluk Bilginer ve Cem Kurtoğlu'nun sunduğu 'Sıcağı Sıcağı'na programına konuk olarak katılan Rahmi Özkan, Serap Ezgü‘nün programında danışman olarak görev yaptı.Müge Anlı‘nın televizyonda sunduğu “Tatlı-Sert” isimli bir programının avukatlığını üstleniyor.