Kilis'te aşıya teşvik! Kovid-19 aşısını olan çiftlerin düğünü yüzde 50 indirimli yapılacak

KİLİS'te bir otel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında kentte başlatılan aşı seferberliğine destek için teşvik kampanyası başlattı.

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Kilis'te aşılama rakamları, 1. dozda 61 bin 507, 2. dozda 31 bin 322'ye ulaşırken, 100 binde görülen Kovid-19 vaka sayısı ise 33,62 oldu. Kentte aşılama çalışmalarına destek olmak isteyen bir otel, "Aşını yap, indirimini kap" sloganıyla kampanya başlattı.

Otel, birinci ve ikinci doz aşısını yaptıran çiftlere düğün, nişan gibi organizasyonlarda yüzde 50 indirim uygulayacak. Kampanya, 1 Ağustos-30 Eylül tarihlerinde geçerli olacak.

Otelin genel müdürü Hüseyin Aslan, AA muhabirine, Kilis'te aşılama oranının artırılması için çeşitli çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Kampanyayla birlikte daha çok vatandaşın aşı olacağını aktaran Aslan, aşı oranının yükselmesinin herkesin sağlığı için faydalı olacağını kaydetti.

Aslan, aşı yapanlara özel indirim uygulayacaklarını belirterek, "Kovid-19'la mücadele kapsamında otel olarak aşı kampanyasına destek verdik. Evlenecek çiftlere Kilis'te düğün, nişan gibi organizasyonlarda otelimizde yüzde 50 indirim uygulayacağız. Bununla beraber rezervasyon, konaklama ve özel günler için de özel indirimlerimiz olacak. Bu indirimlerimiz 1 Ağustos'ta başlayıp 30 Eylül'de sona erecek. Yani 2 aylık bir süreç olacak." diye konuştu.

Türkiye'de özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına destek olmak için bu kampanyayı başlattıklarını aktaran Aslan, "Ben de 2 doz aşı oldum. Aşı olmayan herkesi aşı olmaya davet ediyorum. 'Aşını yap, indirimini kap' kampanyamızı başlattık." dedi.

Kovid-19'dan en çok etkilenen sektörlerin başında konaklama sektörünün geldiğini dile getiren Aslan, mağduriyetin yeniden yaşanmaması için herkesin aşı olması gerektiğini sözlerine ekledi.