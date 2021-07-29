Adana ve Osmaniye'de 23 yerde birden orman yangını çıktı! Bu nasıl oldu?

ADANA ve Osmaniye'de Adana ve Osmaniye'de aynı gün içinde 23 ayrı noktada orman yangını çıktı... 19 noktadaki yangın kontrol altına alındı. Diğer 4 noktadaki yangını kontrol atına alma çalışmaları sürüyor. Mahsur kalan bir anne kız yangının ortasından kurtarıldı. İşte son dakika gelişmeler...

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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın sürerken, Adana ve Osmaniye'de 23 ayrı noktada birden yangın başlaması kafaları karıştırdı. Rüzgarın da etkisiyle yangınlar geniş bir alana yayılırken, 19 noktadaki yangınlar kontrol altına alındı ancak 4 yerdeki yangın sürüyor. Bölgedeki bazı evler boşaltıldı. Yangın sırasında bir çok ev kullanılamaz hale gelirken, vatandaşlar hortumlarla evlerini söndürmeye çalıştı.Evi yananların gözyaşları yürek dağladı...

Adana'mızın birçok yerinde maalesef yangın var

Adana Valisi Süleyman Elban, Kozan ilçesindeki yangın bölgesinde incelemesinin ardından Aladağ ilçesi Boztahta Mahallesi'ndeki söndürme çalışmalarını takip etti. Boztahta Mahallesi'nde yangında mahsur kalan 10 kişinin kurtarılma çalışmalarını da takip eden Elban, "Adana'mızın birçok yerinde maalesef yangın var. Allah’a şükür herhangi bir can kaybı ya da yaralanma hadisesi söz konusu değil" bilgisini verdi.

Yangın sırasında bir çok ev kullanılamaz hale gelirken, vatandaşlar hortumlarla evlerini söndürmeye çalıştı.

Evini kurtarmak için ağladı

Yangının başladığı Kızlarsekisi Mahallesi tamamen tahliye edilirken birçok ev yanarak kül oldu. Bir evin ise yanma anbean kameralara yansıdı. Yangından ötürü evini alevlerden kurtarmak isteyen bir kişi, bölgede denetleme yapan jandarma ekiplerince zorla ikna edildi.

Jandarma ekipleri, adamı evinden çıkararak sağlık ekiplerini götürmeye gitti.

Kozan'da mahsur kalan enne ve kızı kurtarıldı

Kozan ilçesinde Kızlarsekisi mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 19.45 sıralarında çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan müdahaleyle sürüyor. 4 mahalle tedbiren boşaltıldı. Salmanlı Mahallesi'ndeki yangın bölgesinde mahsur kalan anne ile kızını bölgede bulunan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtardı. Anne ve kızına bölgedeki sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldı.

Evini kaybeden adamın gözyaşları yürekleri dağladı Kızlarsekisi mevkiinde çıkan orman yangını bölgedeki evlere sıçradı. Birçok ev alevlere teslim olurken, bölgede 20 yıllık birikimi olan evi tamamen yanan 66 yaşındaki Cumali Yüce’nin gözyaşları yürekleri dağladı. Evlatları ile evsiz kalan Cumali Yüce, alevlere karşı çaresizliğini gözyaşları ile anlattı. Cumali Yüce, "Böyle dışarıda kaldık. 20 yıllık birikimimiz gitti. Bir daha nasıl yaptırayım. Barajın kenarından yangın çıktı, her yeri sardı. Evimiz yuvamız bir şeyimiz kalmadı. Buralar hepsi tahliye oldu. Güvenli yere taşındılar. Eşim yok hanımım öldü, 3 çocuğum var. Bu saatten sonra nasıl olacak" dedi.

19 bölgede kontrol altına alındı 4 bölge yanıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Manavgat'taki yangını söndürme çalışmaları sürerken Adana ve Osmaniye'de maalesef 23 ayrı noktada orman yangını çıktı." bilgisini verdi. Çelik, "19 noktadaki yangın kontrol altına alındı. Diğer 4 noktadaki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor." bilgisini verdi.