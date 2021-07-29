Osmaniye'deki yangında flaş gelişme! 5 kişi gözaltına alındı
Osmaniye merkeze bağlı Sarpınağzı köyündeki orman yangınıyla ilgili flaş gelişme. Yangınla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı, sorguları sürüyor...
Osmaniye'de iki ayrı noktada başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Güvenlik güçlerinin başlattığı çalışma kapsamında orman yangınıyla bağlantılı olabilecekleri belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.
Osmaniye'de Dereobası mevkisindeki ormanlık alanda dün başlayan yangın kısa sürede büyümüş, orman ekiplerinin müdahalesiyle yangın gece saatlerinde kontrol altına alınmıştı. Yangın nedeniyle Ürün ve Olukbaşı yaylalarındaki evler de tedbiren boşaltılmıştı.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle birçok köye sıçradı. Yüzlerce kişinin tahliye edildiği açıklandı. Faciayla ilgili bu sabah son dakika gelişmesi yaşandı. Kontrol altına alınan Dereobası mevkisindeki orman yangınıyla ilgili bazı şüpheliler gözaltına alındı.
Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle çevre köyler boşaltılmıştı. Çok sayıda uçak, helikopter, arazöz ve itfaiyenin müdahale ettiği yangında geniş çaplı güvenlik önlemi alınmıştı.