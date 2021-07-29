Osmaniye'deki yangında flaş gelişme! 5 kişi gözaltına alındı

Alevler, rüzgarın da etkisiyle birçok köye sıçradı. Yüzlerce kişinin tahliye edildiği açıklandı. Faciayla ilgili bu sabah son dakika gelişmesi yaşandı. Kontrol altına alınan Dereobası mevkisindeki orman yangınıyla ilgili bazı şüpheliler gözaltına alındı.