Uludağ Üniversitesi 2021 taban puanları 4 yıllık bölümler hangisi

Üniversite sınavı olan YKS sonuçları ÖSYM AİS ekranında açıklandı. Öğrenciler YKS sonuçlarını öğrendi ve puanına göre tercih edeceği üniversiteyi araştırmaya başladı. Peki 2021 yılında Uludağ Üniversitesi taban puanları belli oldu mu? İşte Uludağ Üniversitesi 4 yıllık bölümler listesi...Abone ol
YKS sınav sonuçlarını sorgulayan ve sınav puanını öğrenen öğrenciler hayalindeki bölüm ve üniversiteye girebilmek için tercih işlemlerine başladı. YKS tercihleri 5 Ağustos'ta başlayacak. Öğrenciler ise 4 yıllık sözel bölümler hangisi, 2 yıllık sözel bölüm üniversite taban puanları belli oldu mu sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Uludağ Üniversitesi 2021 taban puanları ve bölümleri...
2021-YKS tercihleri 5 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 5-13 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacak.
Uludağ Üniversitesi bölümleri 2021
Almanca Öğretmenliği
Arkeoloji
Bahçe Bitkileri
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Bitki Koruma
Biyoloji
Biyosistem Mühendisliği
Coğrafya
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çevre Mühendisliği
Ekonometri
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Felsefe
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fizik
Fransızca Öğretmenliği
Gıda Mühendisliği
Hemşirelik(Fakülte)
Hukuk
İktisat
İlahiyat
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
İnşaat Mühendisliği
İşletme
İşletme(İngilizce)
Kimya
Makine Mühendisliği
Maliye
Matematik
Mimarlık
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Okul Öncesi Öğretmenliği
Otomotiv Mühendisliği
Özel Eğitim Öğretmenliği
Peyzaj Mimarlığı
Psikoloji
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sanat Tarihi
Sınıf Öğretmenliği
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sosyoloji
Tarım Ekonomisi
Tarih
Tarla Bitkileri
Tekstil Mühendisliği
Tıp
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Türk Dili ve Edebiyatı
Türkçe Öğretmenliği
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler(İngilizce)
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret(Fakülte)
Veterinerlik
Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte)
Zootekni
Uludağ Üniversitesi taban puanları 2021
Öğrencilerin en sık araştırdığı okullardan biri de Bursa Uludağ Üniversite’sidir. Uludağ Üniversitesi’nde eğitim hayatlarını sürdürmek isteyenler puan kontenjan ve başarılı sıralamasını araştırıyor. İşte, puanlar kontenjanlar başarı sıralamaları