Yunanistan'dan AB'ye: Türkiye, göçmenleri kabul etmiyor

Atina yönetimi, Yunan adalarında bekleyen yüzlerce sığınmacının geri alınması için Brüksel'e çağrı yaptı.Abone ol
Sığınmacıları her seferinde geri iterek uluslararası hukuku ihlal eden Yunanistan, Ankara'yı suçlamaya kalktı.
Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve birliğin Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı'na (Frontex) gönderdiği mektupta Türkiye'yi şikayet etti.
Türkiye'yi AB'ye şikayet etti
Mektubunda, Yunan adalarında 1.908 göçmenin sığınma başvurusu reddedilmiş bir şekilde beklediğini belirten Mitarakis, AB'den yardım istedi.
Mitarakis, Brüksel'den "göçmenleri geri alması konusunda Türkiye'ye yönelik adım" atmasını istedi.
AB'nin açıklaması: Farkındayız
Halihazırda Yunan adalarındaki sığınmacı sayısının 6 bin 650 olduğu belirtiliyor.
AB Komisyonu'ndan Alman haber ajansı DPA'ya yapılan açıklamada, "Yunanistan'ın karşı karşıya kaldığı zorlukların" farkında olunduğu belirtildi.
"Yunan adalarından Türkiye'ye geri dönüşlerin yeniden başlatılmasına yönelik her türlü çabayı desteklemeye devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.