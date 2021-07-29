2 yıllık sayısal bölüm üniversite taban puanları 2021

Üniversite sınavı olan YKS sonuçları ÖSYM AİS ekranında açıklandı. Öğrenciler YKS sonuçlarını öğrendi ve puanına göre tercih edeceği üniversiteyi araştırmaya başladı. Peki 2021 yılında 2 yıllık sayısal bölümlerin üniversite taban puanları kaç oldu, 2021 2 yıllık sayısal bölümler hangisi?Abone ol
YKS sınav sonuçlarını sorgulayan ve sınav puanını öğrenen öğrenciler hayalindeki bölüm ve üniversiteye girebilmek için tercih işlemlerine başladı. YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Öğrenciler ise 4 yıllık sözel bölümler hangisi, 2 yıllık sayısal bölüm üniversite taban puanları belli oldu mu sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte sayısal bölüm 2 yıllık üniversite bölümleri...
2021-YKS tercihleri 5 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 5-13 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacak.
Üniversite taban puanları açıklandı mı: YKS tercihleri bu yıl ağustos ayında alınacak. Üniversite taban puanları her yıl tercihlere az bir zaman kala yayımlanıyor. ÖSYM ön bilgi verme amaçlı bir YKS tercih kılavuzu yayımladı. Tercih tarihlerinde detaylı kılavuz yayımlanacak. İşte geçen yılın üniversite taban puanları…
YKS baraj puanı kaç oldu: Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT’de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.
Barajı geçemeyen özel üniversiteye girebilir mi: TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebiliyor. TYT' de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını seçebiliyor.
İşte YKS Sayısal Bölümleri 2021
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Adli Bilimler
Adli Bilişim Mühendisliği
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
Aktüerya
Aktüerya Bilimleri
Astronomi ve Astrofizik
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması
Bahçe ve Tarla Bitkileri
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
Basım Teknolojileri (Yüksekokul)
Beslenme ve Diyetetik
Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
Bilgisayar-Enformatik
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Bitki Koruma
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
Biyoenformatik ve Genetik
Biyokimya
Biyoloji
Biyoloji Öğretmenliği
Biyomedikal Mühendisliği
Biyomühendislik
Biyosistem Mühendisliği
Biyoteknoloji
Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji
Cevher Hazırlama Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
Deri Mühendisliği
Dijital Oyun Tasarımı
Dil ve Konuşma Terapisi
Diş Hekimliği
Ebelik
Eczacılık
Elektrik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Ürünleri Tasarımı