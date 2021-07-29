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Pfizer/BioNTech: 3'üncü doz aşı Delta mutasyonuna karşı korumayı güçlü şekilde artırıyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Pfizer/BioNTech: 3'üncü doz aşı Delta mutasyonuna karşı korumayı güçlü şekilde artırıyor

ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, korona virüse (Covid-19) karşı 3. doz aşının Covid-19’un Hindistan’da ortaya çıkan Delta mutasyonuna karşı korumayı güçlü bir şekilde artırdığını bildirdi.

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Covid-19'a karşı mücadele kapsamında dünya genelinde aşılama kampanyaları hız kesmeden devam ederken, aşıların hızla yayılan Covid-19'un Delta mutasyonuna karşı etkinliği ve 3. doz tartışmaları devam ediyor.

Pfizer/BioNTech tarafından yapılan açıklamada, 3. doz aşının Covid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan Delta mutasyonuna karşı korumayı güçlü bir şekilde artırdığı aktarıldı.

11 kat fazla antikor üretiyor

Şirketin çevrimiçi yapılan genel kurul toplantısında yayınlanan son verilere göre, 3'üncü doz aşının 18-55 yaş arasındaki kişilerde Delta mutasyonuna karşı 2'inci doza kıyasla vücutlarının 5 kat fazla antikor ürettiği ifade edildi. Veriler, 3'üncü doz aşının 65-85 yaş arasındaki kişilerde Delta mutasyonuna karşı 2'inci doza kıyasla vücutlarının 11 kat fazla antikor ürettiğini gösterdi.

Veriler ayrıca, 3'üncü dozun virüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan Beta mutasyonuna karşıda daha yüksek antikor oluşturduğu ve 2'inci dozdan çok daha yüksek koruma sağladığına dikkat çekildi.

Pfizer/BioNTech, 3'üncü dozun Delta mutasyonuna karşı 3 doz öncesine kıyasla 100 kata kadar etkili olma potansiyeli olduğunu öne sürdü. Şirketin açıkladığı son veriler henüz ilgili kuruluşlar tarafından gözden geçirilmedi veya yayınlanmadı.

Öte yandan Pfizer/BioNTech, geçtiğimiz aralık ayından bu yana 1 milyar doz aşı sevkiyatını yaptığını ve bu yıl yaklaşık 3 milyar dozluk bir üretim hedefi olduğunu aktardı.

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