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Şamil Tayyar'dan Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay'a tepki! Ekonomimiz çöker demişti

Şamil Tayyar'dan Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay'a tepki! Ekonomimiz çöker demişti

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Danışmanı Yasin Aktay'ın 'Suriyeliler giderse ekonomimiz çöker' sözlerine tepki gösterdi. Tayyar, 'Elbette insanlığımızdan utanacağımız işler yapmayalım ama 'çökeriz' tezi de doğru değil' dedi.

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AK Parti Genel Başkan Erdoğan'ın Danışmanı Yasin Aktay, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İktidara geldiğimizde Suriyelileri göndereceğiz" açıklamalarına cevap olarak, "Pratik olarak bu mümkün değil. Pratik olarak ülkenize sığınmış, belli koşullarda göçmen ve mülteci statüsü elde etmiş olan insanları apar topar, paldır küldür dışarı atmak veya göndermek diye bir durum zaten söz konusu olamaz. Çok önemli bazı yerlerden Suriyelileri bir çekin, Suriyeliler bir gitsin ülke ekonomisi çöker" ifadelerini kullanmıştı.

'Çökeriz tezi doğru değil'

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'dan tepki geldi. Tayyar, "Çökeriz tezi doğru değil" dedi.

Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda isim vermeden şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep Organize’de 1.140 fabrika var, 230 bin kişi çalışıyor.
12 küçük işletme sahibi Suriyeli, 3 bin civarında Suriyeli çalışıyor.
8 milyar doları aşan ihracatıyla Gaziantep 5.sırada.
Elbette insanlığımızdan utanacağımız işler yapmayalım ama 'çökeriz' tezi de doğru değil."

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