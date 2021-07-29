Prof. Dr. Orhan Şen kötü haberi verdi! Poyraz sert esecek yangın helikopterleri çok zorlanacak

ANTALYA Manavgat'taki büyük yangın ile Mersin ve Adana'daki yangınlar devam ediyor. Güçlü esen poyraz nedeniyle yangın söndürme helikopterleri de havada durmakta güçlük çekiyor. Prof. Dr. Orhan Şen, ''Bugün bu poyraz devam ediyor. Hızı da düşmeyecek gibi gözüküyor akşama kadar. Helikopterlerin de çok rahat uçuş yapmasını engelliyor'' dedi.

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Manavgat, Mersin ve Adana'daki yangınlar devam ederken poyraz nedeniyle yangın söndürme çalışmaları güçlükle yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'da Akseki'deki yangında 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu, Oymapınar Barajı'nda ise 10 kişi mahsur kaldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu sabah Oymapınar Barajı'nda mahsur kalan 10 kişiye ilişkin yaptığı açıklamada, "Helikopterle bu arkadaşları alıp getirme imkanımız maalesef yok. Helikopterler şu saat itibariyle havada çok zor duruyorlar" dedi.

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, poyrazın bugün akşam saatlerine devam edeceğini söyledi. Canlı yayında önemli uyarılarda bulunan Orhan Şen, şu bilgileri paylaştı:

- Bugün bu poyraz devam ediyor. Hızı da düşmeyecek gibi gözüküyor akşama kadar. Hızlı sayılabilen bir rüzgar. Orman yangınlarında en önemli şey rüzgarın kontrolü güçleştirmesidir.

Helikopterlerin rahat uçmasını engelliyor

- Şiddetli poyraz helikopterlerin de çok rahat uçuş yapmasını engelliyor. Avustralya'daki yangınları hatırlarsınız belki yangınlarda yıldırımlar oluşmuştu, yıldırımlar tekrar orman yangınlarına neden olmuştu. Burada nem düşük olduğu için bu olasılığı ortadan kaldırıyor.

- Bu bölgedeki mikro klimalar çok önemlidir. Bundan 2 sene önceki Manavgat yangınında böyle olmuştu, vadiler rüzgarın yönünü değiştirebiliyor. Rüzgar dönerse hızı azalır o bakımdan iyi bir şey.

Akşama doğru şiddeti azalabilir ama...

- Ekiplerin rüzgar yönüne göre yayılma hızını düşünüp tedbir alması gerekir. Güneybatılı rüzgara dönünce nemi de arttıracak esasında ama takip etmek lazım. Bugün öğleden sonra akşama doğru azalma olabilir ama yine de 30-50 km hızında rüzgar esebilir.''