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Karar gazetesi yazarı Elif Çakır başörtüsünü çıkardı

Karar gazetesi yazarı Elif Çakır başörtüsünü çıkardı

AK Parti’ye muhalif çizgide bulunan muhafazakâr gazetecilerin çıkardığı Karar gazetesinde yazan Elif Çakır (50), başörtüsünü çıkardı. Elif Çakır, Gezi eylemlerinde Kabataş yalanını yaymakla suçlanıyordu.

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Elif Çakır, sosyal medyada ilk kez başörtüsüz fotoğrafını paylaştı. Çakır’ın yeni fotoğrafı, sosyal medyada tartışma yarattı. Kimi kullanıcılar kararı tebrik ederken kimileri de utanç duyduklarını belirtti. 

Mustafa Karaalioğlu yönetiminde yayın hayatına başlayan Karar gazetesinden önce Akşam, Taraf ve Star gazeteleri, Ülke TV ve Tempo dergisinde muhabirlik, yazarlık ve programcılık yapan Elif Çakır, medyada AK Parti’ye muhalefet eden ve ‘liberal muhafazakâr’ olarak da nitelenen kesimdeki gazeteciler arasında yer alıyor.

Adı Kabataş yalancısına çıkmıştı

Çakır’ın, kamuoyuna yansıdığı olaylardan biri de, Gezi Parkı eylemleri sürecinde dönemin Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu’nun gelini olan Zehra Develioğlu’nun “Kabataş İskelesi’nin önünde belden yukarısı çıplak, elleri deri eldivenli, başları bandanalı onlarca erkek tarafından yerlerde sürüklendiği, üzerine idrar yapıldığı” iddiaları vesilesiyle oldu.

“Kabataş gelini” olarak da anılan Develioğlu’nun Haziran 2013’te öne sürdüğü iddiaları Star gazetesinde çalışırken haberleştiren Elif Çakır, daha sonra kamera görüntüleriyle yalanlanan bu iddialar nedeniyle ‘özür’ çağrılarına muhatap oldu.

Çakır'ın paylaşımının altına çok sayıda yorum yağdı

 

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