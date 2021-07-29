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Denizli'de aşı karşıtı öğretmen koronavirüsten öldü! "Keşke aşı yaptırsaydım" dedi ama...

Denizli'de aşı karşıtı öğretmen koronavirüsten öldü! "Keşke aşı yaptırsaydım" dedi ama...

DENİZLİ’de aşı karşıtı İngilizce öğretmeni Alaattin Gülbey, iki hafta önce yakalandığı korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

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Koronavirüse karşı en etkili silah olan aşıyla ilgili çalışmalar ülke genelinde hızla devam ederken aşı karşıtlığı ise can alıyor. Denizlili öğretmen aşı karşıtlığı kurbanı oldu. Sarayköy ilçesi Beylerbeyi Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olan Alaattin Gülbey (35), Kovid-19 aşısını yaptırmadı.

'Keşke yaptırsaydım' dedi

Yeni Asır'ın haberine göre teyzesi Nursel Tuncel'in iki kez korona virüse yakalanmasına rağmen teyzesinin yaşadıklarından da etkilenmeyen talihsiz öğretmen, tatil için gittiği Kuşadası'nda rahatsızlandı. Durumu ağırlaşınca virüse yakalandığı şüphesiyle test yaptıran Gülbey'in test sonucu pozitif çıkınca tedavisine başlandı. İki hafta önce hastaneye kaldırılan Gülbey, doktorlara 'Keşke aşı yaptırsaydım' dedi.

Ancak virüsün akciğerlerine inmesi nedeniyle tedavisine geç kalınan Gülbey, yoğun bakım ünitesinde entübe edildi. İngilizce öğretmeni burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gülbey'in acı haberiyle ailesi yasa boğuldu. Aşı karşıtı Gülbey'in söylediklerine inanarak daha önceden aşılarını yaptırmadıkları öğrenilen kardeşleri Veli ve Mustafa Gülbey ile anne Kezban ve baba Tuncay Gülbey'in acı olayın ardından zaman kaybetmeden aşı yaptırdığı belirtildi.

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