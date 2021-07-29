İstanbul'da film gibi olay! Doktor Beyza meğer ABD'li bir hemşireymiş

Sosyal medyada kendisini "Cinsel Terapist ve Aile Yaşam Koçu", "Üroloji Uzmanı" diye tanıtan sahte doktor Beyza Kendirci, ifşa oldu. Genç kadın hem sahte diploma ile bir hastanede çalıştı, hem de ABD'li bir hemşirenin fotoğrafını kullanarak internette yüzlerce insanı kandırdı.

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Sahte doktor Beyza Kendirci'nin bu üniversitede eğitim bile almadığı belirlenirken, sosyal medya hesaplarında kullanılan sözde doktor fotoğraflarının ise ABD'li hemşire Teresa Logsdon'a ait olduğu saptandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Sabah'ın haberine göre Beyza Kendirci, kendisini Terapist ve Aile Yaşam Koçu Üroloji Uzmanı doktor olarak tanıtıyordu. Genç kadın, İstanbul'da özel bir üniversiteden mezun olduğunu gösterir diploma ile Beşiktaş'ta bir hastanede çalışmaya başladı.

İhbar ortaya çıkardı

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan doktor, kısa sürede ününe ün kattı. İddiaya göre geçtiğimiz günlerde bir ihbarcı Kendirci'nin diplomasının sahte olduğunu belirtip, mezun olduğu üniversiteye ihbarda bulundu.

İhbar sonrası söz konusu üniversite araştırma yaptı. Araştırmada genç kadının üniversitede hiçbir dönem eğitim görmediği ve okulda herhangi bir bölüme ait kaydının olmadığı ortaya çıktı. Üniversite, belirlediği durum sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Üniversite şikayetçi oldu

Üniversite yetkililerince sunulan dilekçede, Kendirci'nin üniversitenin adını kullanarak oluşturduğu sahte diplomayla suç işlediğini ve cezalandırılmasını gerektiğini kaydetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.