Kemal Kılıçdaroğlu mülteci meselesinde ısrarcı: Çok kararlıyım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mülteci tartışmalarıyla ilgili meselede dün akşam yayınladığı mesajında sözlerinin arkasında olduğunu vurguladı.

Abone ol

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ben ne mültecilerin sömürülmesine ne de güzel ülkemizin emperyalistlerin mülteci hapishanesine dönüştürülmesine razıyım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoda Türkiye'nin mültecilerle ilgili olan politikasını değerlendirmiş ve yeni göçmen dalgası üzerine de uyarılarda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, videosundaki sözleri ile 'mülteci' konusunu yeniden gündeme getirmişti.

CHP lideri aynı videoyu yeniden yayınlayarak sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir paylaşımda bulundu. Sözlerinin arkasında olduğunu belirten Kılıçdaroğlumesajında 'Ben ne mültecilerin sömürülmesine ne de güzel ülkemizin emperyalistlerin mülteci hapishanesine dönüştürülmesine razıyım! O demiş, bu söylenmiş önemli değil. Bu videoda gayet net belirttiğim gibi, çok kararlıyım. Sevgili halkım müsterih ol, 2 yılda çözülecek bu mesele, çözeceğim!' dedi.

Sakın o paraya sürme

Kılıçdaroğlu önceki paylaşımında, iktidarın AB'den mülteciler için yeni ödenek arayışında olduğunu ileri sürerek uyarıda bulunmuştu:

'Sonra seçimde öyle bir tokat atacaksınız ki siyasi hayatlarını bitireceksiniz. Erdoğan, sana da sesleniyorum buradan. Sakın tenezzül bile etme o paraya. Sana halkımızın vereceği tek izin sarayının bin 150 odasını dolduracak kadar Afgan mülteci almandır.'