BIST 1.382
DOLAR 8,51
EURO 10,12
ALTIN 496,58
HABER /  GÜNCEL

Prof. Dr. Naci Görür'den uykuları kaçıran açıklama! 'Büyük deprem bekliyoruz'

Prof. Dr. Naci Görür'den uykuları kaçıran açıklama! 'Büyük deprem bekliyoruz'

BİNGÖL depremini değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Hep söylüyorum, bu iyi değil. Hem Yedisu hem de Göynük fayında büyük deprem bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Yer bilimci ve deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür Bingöl’ün Karlıova ilçesine saat 15.27’de 4.3 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Görür, depremin Adaklı-Kuşçimeni güneyinde uzanan ve Doğu Anadolu Fay Hattı'na (DAF) paralel olan yanal atımlı bir fay üzerinde olduğunu belirtti. İşte Naci Görür'ün o fayla ilgili tüyler ürperten açıklamaları...

Büyük deprem bekliyoruz

- Bu fay Nazimiye güneyinden geçen Karakoçan fayını da kesiyor. Bu günlerde bu alanda sık deprem oluyor. Bu alan kabaca Karlıova, Bingöl, Kuşbayırı ve Adaklı arasında bir eşkenar dörtgen gibi bir yer.

Buradaki depremler küçük de olsa hem Yedisu hem de Karlova Göynük arasındaki Göynük fayına stres yüklüyor olabilirler. Hep söylüyorum, bu iyi değil. Hem Yedisu hem de Göynük fayında büyük deprem bekliyoruz.

 Buralardaki yerleşim alanlarında kentsel/köysel dönüşümlere başlanmalı.

ÖNCEKİ HABERLER
Otobanda sır dolu cinayet! Şüpheliler 40 kilometre ters yönde kaçtı
Otobanda sır dolu cinayet! Şüpheliler 40 kilometre ters yönde kaçtı
Aşı olmayanlara kısıtlama gelebilir!
Aşı olmayanlara kısıtlama gelebilir!
Manavgat'taki yangını PKK mı çıkardı?
Manavgat'taki yangını PKK mı çıkardı?
Başkan Erdoğan'dan doğalgaz açıklaması
Başkan Erdoğan'dan doğalgaz açıklaması
FED'den piyasalar için 2 repo programı
FED'den piyasalar için 2 repo programı
Adana'da sıcaktan bunalan adam gölgede uyuyunca ortalık karıştı
Adana'da sıcaktan bunalan adam gölgede uyuyunca ortalık karıştı
Merakla beklenen FED kararı açıklandı
Merakla beklenen FED kararı açıklandı
Türkiye 28 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 28 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Galatasaray sol bek Patrick van Aanholt'u resmen açıkladı
Galatasaray sol bek Patrick van Aanholt'u resmen açıkladı
Peş peşe acı haber! Mersin'de orman yangını
Peş peşe acı haber! Mersin'de orman yangını