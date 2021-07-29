Prof. Dr. Naci Görür'den uykuları kaçıran açıklama! 'Büyük deprem bekliyoruz'

BİNGÖL depremini değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Hep söylüyorum, bu iyi değil. Hem Yedisu hem de Göynük fayında büyük deprem bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Yer bilimci ve deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür Bingöl’ün Karlıova ilçesine saat 15.27’de 4.3 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Görür, depremin Adaklı-Kuşçimeni güneyinde uzanan ve Doğu Anadolu Fay Hattı'na (DAF) paralel olan yanal atımlı bir fay üzerinde olduğunu belirtti. İşte Naci Görür'ün o fayla ilgili tüyler ürperten açıklamaları...

Büyük deprem bekliyoruz

- Bu fay Nazimiye güneyinden geçen Karakoçan fayını da kesiyor. Bu günlerde bu alanda sık deprem oluyor. Bu alan kabaca Karlıova, Bingöl, Kuşbayırı ve Adaklı arasında bir eşkenar dörtgen gibi bir yer.

Buradaki depremler küçük de olsa hem Yedisu hem de Karlova Göynük arasındaki Göynük fayına stres yüklüyor olabilirler. Hep söylüyorum, bu iyi değil. Hem Yedisu hem de Göynük fayında büyük deprem bekliyoruz.

Buralardaki yerleşim alanlarında kentsel/köysel dönüşümlere başlanmalı.