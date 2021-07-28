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Merakla beklenen FED kararı açıklandı

Merakla beklenen FED kararı açıklandı

ABD Merkez Bankası (FED), ekonomik görünüme yönelik risklerin devam ettiğine işaret ederek ekonominin hala toparlanamadığını açıkladı. FED üyeleri oy birliğiyle mevcut ekonomik şartları dikkat alarak faiz oranını sabit tutma kararı aldı.

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ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Bankanın bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya kararlı olduğu yinelenen açıklamada, böylece maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinin desteklendiği ifade edildi.

Açıklamada, aşılamada kaydedilen ilerleme ve güçlü politika desteği ile ekonomik faaliyet ve istihdam göstergelerinin güçlenmeye devam ettiği aktarıldı.

"Ekonomik görünüme yönelik riskler devam ediyor"

Salgından en olumsuz etkilenen sektörlerin iyileşme gösterdiği ancak tam olarak toparlanmadığına işaret edilen açıklamada, enflasyonun yükseldiği ancak bu yükselmenin büyük ölçüde geçici faktörlerden kaynaklandığı vurgulandı.

Açıklamada, genel finansal koşulların destekleyici olmaya devam ettiği belirtilerek, "Ekonominin gidişatı salgının seyrine bağlı olmaya devam ediyor. Aşılarla ilgili ilerleme, halk sağlığı krizinin ekonomi üzerindeki etkilerini azaltmaya devam edecek, ancak ekonomik görünüme yönelik riskler devam ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedefini sağlamayı amaçladığı yinelenen açıklamada, bu hedeflere ulaşılana kadar para politikasının destekleyici duruşunun sürdürülmesinin beklendiğinin altı çizildi.

"Ekonomi hedefler doğrultusunda ilerleme kaydetti"

Açıklamada, federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25 arasında tutulmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

Bankanın mevcut varlık alımında değişikliğe gitmediği de belirtilen açıklamada, "Ekonomi hedefler doğrultusunda ilerleme kaydetti ve Komite önümüzdeki toplantılarda ilerlemeyi değerlendirmeye devam edecektir." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Komitenin uygun para politikası duruşunu değerlendirirken gelen verilerin ekonomik görünüm üzerindeki etkilerini izlemeye devam edeceği ve hedeflere ulaşılmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması halinde, para politikası duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacağı yinelendi.

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