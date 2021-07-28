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FETÖ'den aranan eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir açık açık ABD Başkanı Biden'e yalvardı

FETÖ'den aranan eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir açık açık ABD Başkanı Biden'e yalvardı

Fetullahçı Terör Örgütünden (FETÖ) hakkında yakalama kararı bulunan firari eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Aykan Erdemir, ABD Başkanı Joe Biden'e Afganistan'daki KHamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliğinin Türkiye'ye bırakılmaması için çağrı yaptı. "Havalimanı Türk Cumhurbaşkanı'na verilmemeli" diyen Erdemir, 'Türkiye'nin teröristlere destek verdiği' iftirasını attı.

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Firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sanığı ve eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Aykan Erdemir, Newsweek'te kaleme aldığı ve Türkiye karşıtı faaliyetleriyle bilinen Washington merkezli Demokrasileri Savunma Vakfının (FDD) internet sitesinde de yayımlanan yazısında Türkiye'yi hedef aldı.

Erdemir, Afganistan'daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik Türkiye ile ABD arasındaki görüşmelerle ilgili yazısında ABD Başkanı Joe Biden'e çağrıda bulundu.

Türkiye'ye terör iftirası

"Havalimanını Türk Cumhurbaşkanı'na emanet etmek pek akıllıca bir seçim olmayabilir" diyerek havalimanının Türkiye'ye bırakılmamasını istedi.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın aldığını hatırlatan Erdemir, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terör örgütlerine destek verdiği' yalanını gerekçe olarak sundu.

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