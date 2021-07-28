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Hatay'da mucize kurtuluş! Otomobiliyle uçuruma yuvarlanan avukat hayatta kaldı

Hatay'da mucize kurtuluş! Otomobiliyle uçuruma yuvarlanan avukat hayatta kaldı

HATAY'da kontrolden çıkarak 175 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü kadın avukat feci kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

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Edinilen bilgiye göre, Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi'nde avukat Cansu Tekirdağ'ın (33) kullandığı 31 HT 474 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu virajı alamayarak 175 metrelik uçuruma düştü.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Tekirdağ, kurtarma ekipleri tarafından sedyeye alınarak düştüğü yerden çıkartıldı.

Kazada yaralanan avukatın İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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