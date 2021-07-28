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İstanbul'da 5 araç birbirine girdi trafik kilitlendi! Yaralılar var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da 5 araç birbirine girdi trafik kilitlendi! Yaralılar var

İSTANBUL'da E-5 Karayolunda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Araçlardan birinde sıkışarak ağır yaralanan bir kadın ise sıkıştığı yerden itfaiye yardımıyla kurtarıldı.

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Olay bugün 14.00 sıralarında Maltepe E-5 karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akan trafikte 34 ST 5273 plakalı Renault marka araç frene basarak yavaşladı. Yavaşlayan aracın arkasında seyreden araçların, öndeki aracın hızına inemeyerek hızla birbirine çarpmaları sonucunda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazaya karışan araçların arasında bulunan Peugeot marka 06 BU 5202 plakalı araç 2 minibüs arasında sıkışarak ağır hasar aldı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafikte güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri Peugeot markalı araçta sıkışan kadını kurtarma çalışmalarına başladı.
 


2 kişi hafif yaralandı
Sıkıştığı yerden kurtarılan kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, aracın sürücüsü de hafif yaralı olarak tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Peugeot markalı araca arkadan çarpan Mercedes marka 34 RV 2762 plakalı minibüste bulunan yabancı uyruklu 4 kişilik aileden birisi çocuk olmak üzere 2 kişi de hafif yaralandı.


Uzun kuyruklar oluştu
Kazaya karışan diğer araçlarda bulunan kişiler yara almazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. 5 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluşurken, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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