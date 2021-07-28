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Naz Aydemir Akyol eşi ve çocuğu kimdir? Naz Aydemir Akyol boyu ve kilosu nedir?

Naz Aydemir Akyol eşi ve çocuğu kimdir? Naz Aydemir Akyol boyu ve kilosu nedir?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi gururlandırırken Filenin Sultanları'da merak konusu oldu. Peki 11 numaralı formayı giyen Naz Aydemir Akyol kimdir, kaç yaşında, eşi Cenk Akyol ve oğlu Pamir Akyol kimdir?

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları heyecanla devam ederken A Milli Kadın Voleybol Takımımız başarıları ile göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Filenin Sultanları olimpiyatlarda fırtınalar estirirken hayatları da merak konusu oldu.  Peki 11 numaralı formayı giyen Naz Aydemir Akyol kimdir, aslen nereli, kaç yaşında Naz Aydemir'in 2013 yılında evlendiği milli basketbolcu eşi Cenk Akyol kimdir?

Naz Aydemir Akyol (d. 14 Ağustos 1990, İstanbul), Fenerbahçe ve Türkiye A millî takımının voleybolcusu. Annesi ve babası eski voleybolcu Alev Aydemir ve Ali Aydemir'dir. Ayrıca, Türk kökenli Alman millî futbolcu İlkay Gündoğan ile kuzendir. 2011 yılı itibarıyla Red Bull firmasının Türkiye'de sponsorluk yaptığı 7 sporcudan biridir. Naz Aydemir 2010-11 akademik yılı bahar döneminde İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. 2013 yılında millî basketbolcu Cenk Akyol ile hayatını birleştirmiştir. Ve bu sene Montrö masters volley turnuvasında en iyi pasör seçilmiştir. Pamir adında bir oğlu vardır.

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