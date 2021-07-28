Antalya Patara'daki kazı çalışmalarında bulundu 2 bin 300 yıllık

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında, yemek atıklarından kalan 2 bin 300 yıl öncesine ait balık iskeletlerine ulaşıldı.

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Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Dündar'ın yönettiği kazılarda, Tepecik mevkisinde mutfak ve sofra atıklarından kalan hayvan kemikleri ile deniz kabukları bulundu.

Çalışmalar sırasında bulunan çipura, levrek ve diğer balıklara ait iskeletler incelenmeye başlandı.

Ton balığı ve çipura yemişler

Balık iskeletlerinin 2 bin 300 yıl öncesine ait olduğu tespit edildi.

Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, sosyal medya hesabından, zooarkeolog Canan Çakırlar'ın Patara'da yaptığı çalışmaya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Milattan önce 3. yüzyılda Pataralılar hangi balıkları yiyordu dersiniz? Ton balığı ve çipura, arkası geliyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan, kazılarda nesli Akdeniz'de tükenmek üzere olan deniz salyangozundan elde edilen mor boya üretiminin kalıntıları bulundu.