Galatasaray, Alanyaspor'dan Berkan Kutlu'yu transfer etti

Galatasaray, Alanyaspor forması giyen Berkan Kutlu'yu kadrosuna katıyor. Kulüplerin prensip anlaşmasına vardığı, oyuncunun bu akşam imza için İstanbul'a geleceği belirtiliyor.

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Alanyaspor, geçen sezon İsviçre ekibi Sion’dan kadrosuna kattığı Berkan Kutlu için Galatasaray’ın teklifini kabul etti ve prensip anlaşması sağlandı.

23 yaşındaki orta saha oyuncusunun akşam saatlerinde İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Süper Lig’de Alanyaspor formasıyla 38 maça çıkan 3 gol ve 2 asistle oynayan Kutlu, Ümit Milli Takım formasını da 2 kez terletti.