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Merkez Bankası rezervleri açıkladı! Yüzde 6,1 arttı

Merkez Bankası rezervleri açıkladı! Yüzde 6,1 arttı

Merkez Bankası resmi rezerv varlıkları haziran ayı sonuçlarını açıkladı.

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Merkez Bankası resmi rezervlerini açıkladı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, TCMB'nin resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 6,1 artarak 97,7 milyar dolar oldu.

Verilere göre bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 19,5 artarak 55,6 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 7,8 azalarak 40,5 milyar dolar oldu. Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 3 azalarak 22,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın yaklaşık 17,1 milyar dolar anapara, 5,6 milyar dolar faizden oluşuyor. Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 65,1 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 23,7 milyar dolar bir ay vadelidir.

Şarta bağlı döviz çıkışları yüzde 2,1 azaldı

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşuyor. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 2,1 azalarak 45 milyar
dolar olarak gerçekleşti.

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